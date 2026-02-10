مازدا اليابانية تخسر قرابة 100 مليون دولار في تسعه أشهر

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا موتور الثلاثاء، تسجيل خسارة في الأشهر

التسعة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل، مقابل أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بسبب ضعف صافي المبيعات. كما أبقت الشركة على توقعاتها لأرباح السنة المالية كاملةً، وخفضت توقعاتها للإيرادات.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية ارتفع سهم مازدا موتور بنسبة 10%، ليصل إلى 1333.50 ين (8.59 دولار).

وبلغ صافي خسائر الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي 14.71 مليار ين بما يعادل 23.33 ين للسهم مقابل أرباح بقيمة 90.58 مليار ين بما يعادل 143.72 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه بلغت خسائر التشغيل خلال الشهور التسعة الأولى 23.12 مليار ين، مقابل أرباح بلغت 148.25 مليار ين في العام الماضي.

وانخفض صافي مبيعات مازدا موتور خلال هذه الفترة بنسبة 5.1 % ليصل إلى 3.50 تريليون ين ياباني، مقابل 3.69 تريليون ين ياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

وبالنسبة للعام المالي الحالي ككل أبقت الشركة على توقعاتها لتحقيق أرباح صافية بقيمة 20 مليار ين بما يعادل 31.71 ين للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 82.5% عن العام المالي الماضي، مع تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 50 مليار ين بانخفاض سنوي نسبته 73.1%.

كما تتوقع الشركة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 4.82 تريليون ين ياباني خلال العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 4% عن العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى صافي مبيعات بقيمة 4.9 تريليون ين.