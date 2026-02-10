بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

علق عدد من نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس، التي اتهمت شابًا بالتحرش بها، وذلك من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الواقعة على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

ناهد السباعي

كتب الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها على موقع إنستجرام: "لحد إمتى هنفضل نحط اللوم على البنت ونبرر التحرش والتصرفات الهمجية دي؟ سيبونا، ربنا يحاسبنا، وغضّوا إنتوا بصركم".

مايان السيد

علقت الفنانة مايان السيد على الواقعة من خلال حسابها على موقع "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب مقطع فيديو للواقعة من خلال حسابها الخاص على موقه "إنستجرام، وكنبت: "مش مصدقة والله، ربنا ينتقم منهم".

جميلة عوض

كتبت الفنانة جميلة عوض من خلال القصص القصيرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام: "متحرش ومش راجل".

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة للمتهم عبر حسابها على إنستجرام"، وعلقت: "والله عيب على كل واحد مسمي نفسه راجل، الحمد لله إنه اتمسك".

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت خلاله فتاة واقعة تحرش بها أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

