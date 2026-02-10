لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تعيين جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، السيرة الذاتية لجوهر نبيل كالتالي:

وُلد جوهر نبيل في 31 يناير 1937، واحترف كرة اليد، حيث بدأ مشواره الرياضي في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى الزمالك لمدة ستة أشهر، ثم عاد مجددًا إلى القلعة الحمراء ليتدرج ضمن فرقها المختلفة.

وعقب اعتزاله، اتجه نبيل إلى العمل الإداري، مستندًا إلى مسيرة حافلة بالإنجازات، إذ تُوج بلقب أفضل لاعب في مصر موسمي 1995-1996 و1996-1997.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1998-1999 بجنوب أفريقيا، ونال لقب أفضل لاعب في بطولة إيطاليا الدولية موسم 1997-1998.

وعلى مستوى البطولات، حقق مع الأهلي 11 لقبًا في الدوري، إلى جانب ثلاثة ألقاب أفريقية، ليصبح من أكثر لاعبي كرة اليد تتويجًا في تاريخ النادي.

تعليميًا، حصل جوهر نبيل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1995، ثم دبلومة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1997.

إداريًا، شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بين عامي 2008 و2011، وكان عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد خلال الفترة نفسها.

كما تولى رئاسة جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي موسم 2006-2007، بعد مسيرة كلاعب امتدت من 1982 حتى 2005، ومثل منتخب مصر في الفترة من 1990 إلى 2003، وشارك في ثلاث دورات أولمبية أعوام 1992 و1996 و2000.

ونال وسام الرياضة من الطبقة الأولى عقب التتويج بكأس العالم للشباب عام 1993.