طرح DFSK 600 الجديدة كليًا سباعية المقاعد بمصر لأول مرة

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة الطارق للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة "DFSK" الصينية لسيارات الركوب في مصر، عن السيارة DFSK 600 سباعية المقاعد الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، لأول مرة في السوق المحلي.

وتعود علامة DFSK إلى السوق المصري بعد سنوات من الغياب بتقديمها السيارة 600 التي تأتي بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تربو بقوة 181 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 300 نيوتن متر، وناقل حركة أتوماتيك من 6 سرعات.

يبلغ طول DFSK 600 الإجمالي 4720 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1710 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم. ويصل الحد الأدنى للخلوص الأرضي إلى 200 مم، مع خزان وقود تبلغ سعته 58 لترًا.

تمتلك DFSK 600 مقصورة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولوحة عدادات رقمية LCD قياس 7 بوصات، ونظام تكييف أوتوماتيك، ومخارج طاقة 12 فولت، ومنافذ USB، مع شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم نظام GPS بدون خرائط مدمجة. و 8 مكبرات صوت موزعة بين الأمام والخلف.

السيارة DFSK 600 مزودة بمنظومة أمان تشمل نظام تنبيه ربط حزام الأمان، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ووسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع إضافة وسائد جانبية أمامية، ونظام المساعدة على الفرملة EBA، ونظام التحكم في الجر.

ومن أنظمة الأمان المتوفرة بالسيارة مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام منع تشغيل المحرك، ونظام مانع السرقة الإلكتروني، إلى جانب أنظمة ABS وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC، ونظام التثبيت التلقائي Auto Hold في بعض الفئات، ونظام المساعدة على نزول المنحدرات HDC.

وتشمل التجهيزات كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، مع إضافة حساسات ركن أمامية في الفئة الأعلى. وتتوفر أنظمة متقدمة لمساعدة السائق في الفئة الأعلى تشمل نظام مراقبة النقطة العمياء BSD، ونظام المساعدة على تغيير الحارة LCA.

ولمزيد من الأمان ومساعدة السائق زودت السيارة بنظام التحذير من حركة المرور الخلفية RCW، ونظام الحفاظ على المسار LCTA، والتحذير عند فتح الأبواب DOW، إلى جانب نظام تسجيل الرحلات Trip Recorder، ومسجل بيانات الحوادث EDR، ونظام تنبيه الطوارئ.

تقدم DFSK 600 في مصر بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و 295 ألف جنيه، مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف جنيه أيهما أقرب.

