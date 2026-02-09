إعلان

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا

كتب : مصراوي

05:40 م 09/02/2026

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بولاية "كوارا" بإقليم شمال وسط نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والأبرياء.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد على تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، كما تتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

يذكر أن السلطات النيجيرية أعلنت أمس الأحد عن حادث مأساوي في شمال البلاد، بعدما تحطمت شاحنة تقل ركابًا نتيجة القيادة المتهورة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب حاكم ولاية كانو، فقد فقدت الشاحنة السيطرة أثناء سيرها على طول الطريق السريع في بلدة كوانار باردي بمنطقة جيزاوا المحلية في كانو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث نيجيريا الخارجية المصرية ولاية كوارا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الموضة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
أخبار و تقارير

واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. ضبط المتهمة بخطف رضيع من مستشفى الشاطبي للولادة بالإسكندرية
البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة