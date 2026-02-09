مصر تعزي نيجيريا في ضحايا حادث مأساوي أسفر عن مقتل 30 شخصًا

مصراوي

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بولاية "كوارا" بإقليم شمال وسط نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والأبرياء.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على إدانتها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد على تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، كما تتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

يذكر أن السلطات النيجيرية أعلنت أمس الأحد عن حادث مأساوي في شمال البلاد، بعدما تحطمت شاحنة تقل ركابًا نتيجة القيادة المتهورة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب حاكم ولاية كانو، فقد فقدت الشاحنة السيطرة أثناء سيرها على طول الطريق السريع في بلدة كوانار باردي بمنطقة جيزاوا المحلية في كانو.