اكتشاف نفق بركاني تحت أرض كوكب الزهرة نحتته ثورات البراكين.. تفاصيل

كتب- مصراوي

كشف علماء يحللون بيانات قديمة لمهمة "ماجلان" التابعة لناسا عن ما يبدو أنه نفق ضخم تحت سطح كوكب الزهرة، نحتته النشاطات البركانية على الكوكب.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications، أنه إذا تم تأكيد الاكتشاف، فسيكون هذا ثاني تقرير موثق عن وجود أنبوب حمم بركانية على الزهرة، بعد الاكتشافات المماثلة على القمر والمريخ.

يقول العلماء إن هذا الاكتشاف يساهم في إعادة النظر في النظرة السائدة لكوكب الزهرة ككوكب ميت جيولوجيا، ويتيح فهما أعمق للعمليات التي شكلت تطوره ويفتح آفاقا جديدة لدراسته.

الاعتماد على بيانات قديمة للرادار

ويغطى كوكب الزهرة بسحب كثيفة تحجب الرؤية المباشرة لسطحه، مما أجبر العلماء على الاعتماد على صور الرادار، إذ رسم مسبار "ماجلان" بين عامي 1990 و1992، خريطة لجزء كبير من سطح الكوكب باستخدام موجات راديوية انعكست عن السطح، ما أتاح إنشاء خرائط مفصلة.

كشفت هذه الخرائط عن سلاسل طويلة من الحفر والانهيارات السطحية، امتدت بعضها لعشرات إلى آلاف الأميال، وهو ما يشير إلى احتمال وجود أنابيب حمم بركانية تحت الأرض.

التركيز على الانهيارات السطحية

وركز الباحثون بقيادة لورينزو بروتزوني من جامعة ترينتو في إيطاليا على الانهيارات الموضعية التي تحدث عند سقوط أجزاء من الصخور، ما يخلق فتحات تكشف عن فراغات تحت الأرض.

وأظهرت إحدى هذه الظواهر، الواقعة غرب جبل نيكس مونس أحد البراكين الرئيسية على الزهرة نمطا راداريا يشير إلى وجود قناة تحت السطح تمتد لعشرات الكيلومترات.

وأوضح بروتزوني أن تأكيد حجم وشكل واستقرار النفق بالكامل سيحتاج إلى ملاحظات جديدة، متوقعا أن توفر البعثات المستقبلية أدوات رادار متطورة لالتقاط صور عالية الدقة.

وتعد دراسة التجاويف تحت السطحية هدفا رئيسيا لجهاز "مسبار الرادار تحت السطحي" (SRS) ضمن مهمة إنفيجن التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، القادرة على اختراق سطح الكوكب إلى مئات الأمتار، وربما اكتشاف القنوات حتى في غياب فتحات سطحية.

وقال بروتزوني: "لذا فإن اكتشافنا لا يمثل سوى بداية نشاط بحثي طويل ورائع"، موضحا أن المعرفة الحالية عن باطن كوكب الزهرة ما زالت محدودة للغاية.