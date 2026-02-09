الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على سيدة متهمة بخطف رضيع من داخل مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد في واقعة ترجع ملابساتها إلى عام 2015.

وجاءت عملية الضبط عقب تداول تفاصيل الواقعة مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساعد في كشف ملابساتها وتحديد مكان المتهمة لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل مأساة طفل الشاطبي

تعود وقائع القضية إلى عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "إيمان. م" (23 عامًا في ذلك الوقت)، تفيد فيه بأنها أثناء تواجدها بمستشفى الشاطبي لإجراء فحوصات طبية لطفلها الرضيع "فارس"، الذي لم يتجاوز عمره شهرًا واحدًا آنذاك، طلبت منها سيدة منتقبة حمل الصغير بدلاً منها لتخفيف العبء عنها أثناء إنهاء الإجراءات الإدارية.

الهروب بالرضيع والملاحقة

وأوضحت الأم في بلاغها حينها أنها سلمت الرضيع للسيدة وتوجهت لاستلام نتائج التحاليل من المعمل، وعند عودتها اكتشفت اختفاء السيدة والطفل تمامًا من داخل المستشفى.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم "2015 إداري قسم باب شرق" لسنة 2015، وأمرت جهات التحقيق بضبط المتهمة واستعادة الطفل.

سقوط المتهمة

وظلت الواقعة قيد البحث طيلة السنوات الماضية، حتى نجحت الجهود الأمنية الأخيرة في تحديد هوية المتهمة وضبطها بعد مرور نحو 11 عامًا على الواقعة، لتبدأ جهات التحقيق مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، والتحري عن مصير الطفل الذي اختطفته وهي هاربةً منذ عقد من الزمان.