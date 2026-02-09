إعلان

شعبة الدواجن تُبرر قرار الاستيراد وتكشف توقعاتها بشأن الأسعار في رمضان

كتب- حسن مرسي:

06:16 م 09/02/2026

مزرعة دواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، دعمه لقرار استيراد الدواجن في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي رغم الأمل السابق بعدم اللجوء إليه، لكنه ضروري مع استعدادات البلاد لشهر رمضان وما صاحبه من استغلال تجاري وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولي، أن الدولة لم تقصر في دعم الصناعة، موضحًا أنها وفرت كل الوسائل اللازمة وحلت العقبات التي تواجه قطاع الدواجن ومدخلات الإنتاج، حيث يتم استيراد ما يقرب من 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا.

وتابع السيد أن هذه المدخلات تعتمد على الدولار الذي يشهد انخفاضًا، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر منطقي لارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي بهذه الصورة.

وأشار إلى أن من الطبيعي أن تشهد الأسعار زيادة طفيفة تتراوح بين 10% إلى 15% مع دخول المناسبات كشهر رمضان، موضحًا أن وصول سعر الدواجن إلى 85 جنيهاً للمستهلك لا يُعدّ مغالاة في ظل هذه الظروف.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أن التوقعات تشير إلى عودة أسعار الدواجن إلى معدلاتها الطبيعية مع منتصف شهر رمضان، معتبرًا أي زيادة طفيفة حدثت سابقًا كانت في إطار مقبول ومناسب.

استيراد الدواجن شعبة الدواجن أسعار الدواجن

