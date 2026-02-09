إعلان

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية

كتب : مصراوي

06:41 م 09/02/2026

إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنح مركز الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على والدتها المسنة بقرية "بهنباي" التابعة لدائرة المركز، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على المتهمة في وقت سابق، إثر رصد وتداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اعتدائها على والدتها بالضرب المبرح والسب، وهو المقطع الذي فجر موجة عارمة من الغضب والاستنكار بين الرواد الذين طالبوا حينها بتطبيق أقصى العقوبة وإيداع الأم في دار رعاية لحمايتها.

بررت الابنة فعلتها أمام جهات التحقيق بأنها فقدت أعصابها وانفعلت بشدة أثناء محاولتها إجبار والدتها على العودة إلى المنزل ومنعها من الخروج إلى الشارع، وهو ما تم إثباته في المحضر المحرر بالواقعة الذي باشرت النيابة العامة التحقيق فيه وصولاً لقرار المحكمة اليوم.

مسنة الشرقية اعتداء على مسنة جنح الزقازيق

