شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026

في ظل التراجع الكبير بأسعار السيارات الجديدة وخاصة المجمعة محليًا، يبحث الكثير من المشترين خلال الآونة الأخيرة عن حلول اقتصادية تناسب ميزانيتهم، وأصبحت السيارات المجمعة محليا خيارًا مفضلًا للكثيرين، لأنها تجمع بين السعر المناسب والأداء والعملية في آن واحد.

وتدخل السيارتين شيري أريزو5 و نيسان صني الجديدتين المجمعتين محليًا في مواجهة مباشرة مع انطلاق العام 2026، وتتراوح أسعارهما من 645 إلى 695.400 ألف جنيه.

في هذا التقرير، نستعرض مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي تتضمن أبرز المواصفات الأساسية والأداء ومواصفات الأمان والتجهيزات والتسعير.

مساحات وأبعاد نيسان صني وشيري أريزو 5

تأتي نيسان صني بطول 4425 مم، عرض 1695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

محرك وأداء نيسان صني وشيري أريزو 5

سيارة شيري تقدم بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

بينما تقدم صني بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تجهيزات السلامة والأمان لنيسان صني وشيري أريزو 5

كما تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

أما صني تقدم بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

كماليات وتجهيزات نيسان صني وشيري أريزو 5

مقصورة اريزو 5 مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

أما مقصورة صني، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار وفئات نيسان صني وشيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة موديل 2026 الجديدة بالسوق المصري من 665 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية سعرها الرسمي 699 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 740 ألف جنيه.

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

