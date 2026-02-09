كشفت شركة "مان إيست" Maneast، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست في مصر، عن إطلاق الفئة الجديدة Flagship من طراز S09 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية لأول مرة في السوق المحلي.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن تقديم السيارة بسعر مليون و519 ألف جنيه، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو حتى 60.000 كيلومتر، لفترة محدودة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرضAutomorrow المقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير.

ويعتمد الأداء على محرك سعة 1.6 لتر تيربو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات DCT، مع نظام دفع أمامي FWD، وقوة قصوى 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن متر عند عدد لفات من 2.000 إلى 4.000 دورة في الدقيقة، لتناسب مختلف أساليب القيادة، مع متوسط استهلاك وقود 8.15 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي أبعاد السيارة بطول 4.858 ملم وعرض 1.925 ملم وارتفاع 1780 مم، وقاعدة عجلات 2.850 مم، وخلوص أرضي 160 مم، مع 7 مقاعد، وسعة خزان وقود 57 لتر، وصندوق تخزين خلفي بسعات متعددة 94 / 791 / 1.634 لتر حسب وضعية الطي للمقاعد، وعجلات بمقاس 255/45 R20.

تقدم سوإيست S09 فئة Flagship بمجموعة من المميزات الجديدة التي تعزز تجربة القيادة، الأمان، والتصميم الداخلي والخارجي للسيارة، بما يعكس التزام سوإيست بالابتكار والجودة وتقديم تجربة قيادة متطورة وآمنة تلبي توقعات عملائها.

وتتميز فئة S09 Flagship بتجربة قيادة أكثر تطورًا، حيث توفر باقة من التجهيزات تركز على الراحة، التكنولوجيا، وأنظمة الأمان، بما يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة قيادة متكاملة بمستوى أعلى من الفخامة.

وتعزز السيارة تجهيزاتها بفئة جديدة متطورة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء (BSD)، ونظام التحذير الذكي من خطر التصادم الخلفي (RCW)، بالإضافة إلى نظام تحذير فتح الباب (DOW)، بما يرفع مستويات الأمان ويوفر تجربة قيادة أكثر ثقة في مختلف الظروف.

كما تشهد المقصورة الداخلية تحديثات جديدة تعكس مزيجًا من الراحة والتكنولوجيا، حيث تشمل إضاءة داخلية متعددة الألوان، ونظام صوتي من Sony مكوّن من 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيّف هواء كهربائي مع نظام تدفق هواء متطور للمقصورة الخلفية ، بما يضمن راحة جميع الركاب، إلى جانب شاشة عرض خلفية تتيح التحكم في فتح وغلق الفتحات الهواء الخلفية.

وتأتي المقاعد مكسوة بالجلد، مع تعديل كهربائي للمقعد الأمامي للسائق في 8 اتجاهات مع خاصية الذاكرة، وتعديل كهربائي للمقعد الأمامي للراكب في 4 اتجاهات مع خاصية Boss Key، بالإضافة إلى خاصيتي التبريد والتسخين للمقعدين الأماميين، بما يضمن راحة وانتعاش الركاب خلال الرحلات الطويلة، إلى جانب داعم قطانية.

وعلى مستوى التصميم الخارجي للسيارة مزودة بشنطة كهربائية تفتح تلقائي بتقنية الاستشعار بالقدم ليعزز سهولة الاستخدام والراحة اليومية.

بالإضافة الي تجهيزات السيارة الاساسية من أنظمة الأمان التي تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، وسائد هوائية جانبية للسائق، وسائد ستاريه، إلى جانب نظام فرامل مانع الانزلاق (ABS) ونظام التحكم في الثبات (ESP)، ومثبت السرعة، ونظام منع انقلاب السيارة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع رادار ركنه أمامي وخلفي، لضمان تجربة قيادة آمنة ومريحة في مختلف الظروف.

أما أنظمة الإضاءة في السيارة تشمل مصابيح أمامية LED عالية الأداء، ومصابيح أمامية تفاعلية تتكيف مع ظروف القيادة، إلى جانب مصابيح ضباب أمامي وخلفي لتعزيز الرؤية والسلامة في مختلف ظروف الطريق.

ويشمل التجهيز الخارجي للسيارة فتحة سقف بانوراما، كاميرا بانوراما ثلاثية الأبعاد 540°، تشغيل محرك السيارة عن بعد، زجاج خلفي معتم للخصوصية، وفتح السيارة بدون مفتاح.

كما تأتي التجهيزات الداخلية والراحة بـ فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، لضمان توزيع هواء مثالي وتبريد مريح لجميع الركاب، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة، لتلبية كافة احتياجات الاتصال والترفيه، وخاصية الشحن اللاسلكي السريع للهواتف المحمولة، والتحكم الذكي بالصوت.

وتتوفر السيارة بعدة خيارات للألوان الخارجية، وهي الأزرق الداكن، الأخضر، الأبيض، الفيراني الفاتح، والأسود، بينما الألوان الداخلية تشمل الأسود والبني والأسود.

وتقدم مان إيست ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو حتى 150.000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان خاص بالمحرك لمدة 10 سنوات أو حتى 1.000.000 كيلومتر، مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام المقررة من الشركة.

ويأتي إطلاق فئة Flagshipضمن استراتيجية مان إيست لتعزيز حضورها في السوق المصري، من خلال تقديم سيارات أكثر تطورًا، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، الأمان العالي، والتصاميم العصرية الجريئة، بما يعزز ثقة العملاء ويقدم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الراحة، الأداء، والابتكار، ويؤكد مكانة الشركة كشريك طويل الأمد يقدم حلول سيارات مبتكرة تلبي أسلوب حياة العملاء العصري وتواكب أحدث معايير صناعة السيارات العالمية.