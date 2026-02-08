أرخص سيارة BYD زيرو كهربائية في مصر.. بـ850 ألف جنيه

تقدم شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، السيارة Dolphin Surf هاتشباك كأرخص سيارة جديدة للعلامة بالسوق المحلي.

ووفقًا لما أعلنه الوكيل الجديد لعلامة BYD في السوق المصري، تُطرح سيارة Dolphin Surf بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي يبلغ 850 ألف جنيه.

ويُتيح الوكيل نظام سداد مرن، يشمل دفع 600 ألف جنيه، مع تقسيط قيمة البطارية على مدار 8 سنوات بقسط شهري 5,150 جنيه.

محرك بي واي دي Dolphin Surf

تعتمد بي واي دي Dolphin Surf على بطارية سعة 38.88 كيلوواط ليثيوم أيون بقوة 75 حصان ميكانيكي، وتقبل الشحن المنزلي Type 2 AC، والشحن السريع CCS في غضون 30 دقيقة.

تستطيع السيارة خماسية المقاعد قطع مسافة تصل إلى 300 كم في ظروف القيادة العادية وتقل إلى 220 كم بالطرق السريعة في الطقس البارد. وتبلغ سرعها القصوى 130 كم في الساعة.

أبعاد بي واي دي Dolphin Surf

يبلغ طول السيارة الكلي 3.780 ملم، وعرضها 1.540 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.715 ملم، وقاعدة عجلاتها 2.500 ملم، ووزنها الإجمالي بأقصى حمولة 2.068 كيلوجرام.

تجهيزات بي واي دي Dolphin Surf

تم تجهيز سيجال من الداخل بشاشة عرض مركزية تعمل باللمس تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يسهل الاتصال بالهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المفضلة، كما تحتوي السيارة على نظام صوتي عالي الجودة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي لضمان راحة الركاب في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى سمارت كي، ودعم NFC.

السلامة والأمان في بي واي دي Dolphin Surf

وتولي الشركة المصنعة أهمية كبيرة لسلامة ركاب سيارتها، لذا تم تجهيز Dolphin Surf بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة السلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب في حالة التصادم.

