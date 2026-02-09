إعلان

من شرفة الطابق 16.. "سلم هيدروليكي" ينقذ سيدة وابنتها من النيران

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:15 م 09/02/2026

قوات الحماية المدنية أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ سيدة وابنتها من موت محقق، اليوم الإثنين، بعدما حاصرتهما النيران داخل شقتهما بالطابق السادس عشر بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، حيث تم استخدام السلم الهيدروليكي لإجلائهما بأمان.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع طيبة أمام مستشفى اليسر، المتفرع من شارع بورسعيد، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من "بوتاجاز صغير"، مما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب بسرعة إلى الصالة وغرفة النوم، وهو ما دفع قاطني الشقة، السيدة "جيهان.م.ح" وابنتها، للاحتماء بالشرفة هرباً من الدخان الكثيف والنيران التي حاصرتهما.

تمكنت القوات من إنقاذ المحتجزتين عبر السلم الهيدروليكي ونقلهما إلى شرفة عقار مجاور، وأسفر الحادث عن إصابة الأم بحالة اختناق جرى إسعافها، بينما نجح رجال الإطفاء في السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده لباقي الطوابق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

قوات الحماية المدنية الإسكندرية إنقاذ سيدة وابنتها

