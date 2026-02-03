مباريات الأمس
بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

07:00 ص 03/02/2026

نتائج مباريات اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، وأرسنال أمام تشيلسي في كأس الكاراباو.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد ألباسيتي - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس الكاراباو

أرسنال ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

باير ليفركوزن ضد سانت باولي - 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد إي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الأهلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك ضد الخلود - 5:40 مساء - ثمانية

الاتفاق ضد التعاون - 7:30 مساء - ثمانية

الخليج ضد القادسية - 7:30 مساء - ثمانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

