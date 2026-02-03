إعلان

خسر 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:35 ص 03/02/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، ببداية تعاملات الثلاثاء 3-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4300 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5528 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6450 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7371 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 51608 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 229238 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 368550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.49% إلى نحو 4870 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

