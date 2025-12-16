انطلاق إكسيد ES أول سيارة سيدان للعلامة الصينية بمصر.. أسعار ومواصفات

إم جي 5 السيارة الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر.. تعرف على أسعارها

تغطية - محمد جمال:

أطلقت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية للسيارات الفاخرة في مصر، السيارة ES سيدان العائلية موديل 2026 لأول مرة بالسوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تتوفر ES التي تعد أول سيارة "سيدان" لعلامة إكسيد بمصر، بفئتين من التجهيزات الأولى Comfort سعرها الرسمي 1.850.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.250.000 جنيه.

وتأتي EXEED ES 2026 بأبعاد مدروسة بدقة (4945 مم طول × 1978 مم عرض × 1480 مم ارتفاع) وقاعدة عجلات تمتد إلى 3000 مم، ما يمنح السائق ثباتًا ومساحة داخلية كبيرة.

تعتمد السيارة على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

واستنادًا إلى تقنية REEV المتقدمة فإن مدى القيادة الشامل للسيارة إكسيد ES HG[]D]M يصل إلى 1.450 كيلومتر لموديل ES Comfort، و1.270 كيلومتر لموديل ES Flagship.

ويمكن شحن البطارية بواسطة شاحن سريع من 20% إلى 80% خلال 17.5 دقيقة، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية.

