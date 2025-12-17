كاليفورنيا تهدد تسلا بوقف المبيعات لثلاثين يوما

كاليفورنيا - (د ب أ):

يمكن أن تواجه شركة تسلا حظرا على المبيعات لمدة ثلاثين يوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما وجدت محكمة أن الشركة بالغت في تقدير قدرات نظام "الطيار الآلي" الذي يساعد السائق.

وقالت إدارة كاليفورنيا للسيارات أمس الثلاثاء، إنها أرجأت التنفيذ لستين يوما للسماح للشركة الأمريكية بإجراء تغييرات.

وأضافت الإدارة أنه في حال إخفاق تسلا في فعل ذلك، فأنها سوف توقف ترخيص وكيلها في الولاية لثلاثين يوما.

وباعت تسلا نحو 135500 سيارة في كاليفورنيا في التسعة أشهر الأولى من العام بتراجع 15 % عن عام سابق، بحسب تقديرات مجموعة الوكلاء، لتحل في المرتبة الثالثة بعد تويوتا وهوندا.

واقترحت المحكمة أيضا تعليق رخصة تصنيع تسلا في الولاية لثلاثين يوما، رغم أن إدارة المركبات الآلية قالت إن هذا الإجراء جرى تعليقه لأجل غير مسمى.

ولطالما كانت تسمية نظام الطيار الآلي في سيارات تسلا والتسويق له وبالأخص قدرته على "القيادة الذاتية الكاملة" مثار جدل. ورغم التسمية فأن "القيادة الذاتية الكاملة" لا تجعل سيارات تسلا ذاتية بشكل كامل. فلايزال يجب على السائقين أن يظلوا منتبهين ومستعدين لتولي السيطرة على المركبة في أي وقت.