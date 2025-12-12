بعد كاش باك "ميراج".. منافس ياباني جديد يطيح بلقب الأرخص أوروبيًا

كيا تدخل المنافسة بسيارة كهربائية هي الأرخص في تشكيلتها داخل مصر

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي موتورز في مصر والتابعة لمجموعة الملا الكويتية، عن إطلاق عروض كاش باك على ميتسوبيشي أتراج بقيمة 70 ألف جنيه خلال ديسمبر الجاري.

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة خلال ديسمبر الجاري بكاش باك بقيمة 70 ألف جنيه عند الشراء النقدي، لتباع بسعر رسمي 670,000 جنيه.

ومع انخفاض ميتسوبيشي أتراج السيدان الجديدة، أصبحت السيارة ميتسوبيشي أتراج الجديدة أرخص سيارة يابانية مزودة بناقل حركة أتوماتيك في مصر ما سيشعل المنافسة مع أقرب منافسيها رينو تاليانت التي تفرق عنها سعريًا بقيمة 5 آلاف جنيه.

في التقرير الآتي مقارنة تفصيلية لمواصفات ميتسوبيشي أتراج ورينو تاليانت:

المواصفات الفنية

ميتسوبيشي أتراج الجديدة تقدم بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

بينما تقدم رينو تاليانت خيارات محرك أكثر تنوعًا، أبرزها محرك 1.0 لتر تيربو بقوة تصل إلى 100 حصان وعزم أكبر يصل حتى 170 نيوتن.متر، ما يمنحها أداءً أفضل في التسارع، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ نحو 7.5 لتر لكل 100 كم في الفئات الأعلى.

المساحات والراحة

تأتي أتراج بطول 4305 مم، عرض 1670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

أما رينو تاليانت تتمتع بأبعاد أكبر قليلاً، حيث يبلغ طولها 4,396 ملم، عرضها 1,848 ملم، وارتفاعها 1,501 ملم. أما خلوصها الأرضي فيبلغ 161 ملم، مما يجعلها أقل ارتفاعًا مقارنة بساجا.

التجهيزات والتكنولوجيا

مقصورة أتراج الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

تأتي رينو تاليانت بشاشة لمس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وعجلة قيادة من الجلد. كما تحتوي على كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أنظمة الأمان

تقدم أتراج بباقة أمان وأنظمة مساعدة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، حساسات ركن خلفية.

في المقابل تضم رينو تاليانت أنظمة أمان متطورة تشمل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات.

الأسعار

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

