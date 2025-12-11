الـ"كاش باك" يهوي بأسعار ميتسوبيشي أتراج إلى 670 ألف جنيه.. التفاصيل

Li Auto تستعد للظهور في مصر لأول مرة.. بعد 48 ساعة

تخفيض يصل إلى 400 ألف جنيه على إكسبينج G9 بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي موتورز في مصر والتابعة لمجموعة الملا الكويتية، عن إطلاق عروض كاش باك على ميتسوبيشي أتراج بقيمة 70 ألف جنيه خلال ديسمبر الجاري.

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة خلال ديسمبر الجاري بكاش باك بقيمة 70 ألف جنيه عند الشراء النقدي، لتباع بسعر رسمي 670,000 جنيه.

ومع انخفاض ميتسوبيشي أتراج السيدان الجديدة، أصبحت السيارة ميتسوبيشي أتراج الجديدة أرخص سيارة يابانية مزودة بناقل حركة أتوماتيك في مصر ما سيشعل المنافسة مع أقرب منافسيها بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي ميتسوبيشي أتراج بمصر

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه .

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك u5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بـ855.000 جنيه.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 699 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

اقرأ أيضًا..

رولز رويس جوست بلاك بادج بتعديلات سبوفيك.. قوة تتجاوز 700 حصان

شانجان الصينية تنتج 30 مليون سيارة.. تفاصيل

طريقة قيادتك للسيارة قد تكشف عن خطر الإصابة بالزهايمر