15 صورة لأبرز السيارات "الملاكي" المعروضة للبيع بمزاد جمارك بورسعيد المقبل

كتب : أيمن صبري

04:31 م 07/05/2026 تعديل في 05:00 م
    جانب من السيارات المعروضة بالمزاد
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك ومهمل جمرك بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الخميس 14 مايو الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

أنواع السيارات المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ماركات (هيونداي - كيا - ميني كوبر - مرسيدس - تويوتا - شيفرولية - فولكس فاجن - سكودا).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

شروط الاشتراك في مزاد سيارات جمرك بورسعيد

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

قيمة تأمين مزاد سيارات جمرك بورسعيد

وحددت الهيئة مبلغ 50 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

