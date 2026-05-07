ماذا تقدم ستروين بالسوق المصري قبل إطلاق C5 آير كروس الجديدة كليًا؟

بعد زيادة هيونداي توسان 2027.. تعرف على أبرز منافسيها في السوق المصري

لا تزال السيارة إم جي 6 سيدان الرياضية غائبة عن القوائم السعرية التي يعلنها الوكيل المحلي الحصري للعلامة الصينية في مصر للشهر العاشر على التوالي.

وكان آخر ظهور رسمي بقوائم الوكيل المحلي في مطلع يوليو 2025، وحينها كانت السيارة تتوفر موديل 2026 بفئتين بسعر يبدأ من مليون و280 ألف جنيه للفئة Luxury مقصورة سوداء، ومليون و300 ألف جنيه للفئة Luxury مقصورة حمراء.

أسعار إم جي 6 في سوق المستعمل

ومع غيابها عن سوق الزيرو يتجه العديد من الباحثين عن امتلاك إم جي 6 نحو سوق المستعمل ومواقع بيع السيارات عبر الإنترنت، وتتوفر فيه السيارة بموديلات من 2020 حتى 2025 بمتوسط سعري 740 ألف جنيه وصولًا إلى 1.100.000 جنيه؛ وتفصل الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي 6 التفصيلية بالسوق المصري :

مساحات وأبعاد MG6

تقدم إم جي 6 بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، مع طول قاعدة العجلات 2715 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 424 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

محرك وأداء MG6

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

وسائل الأمان في إم جي 6

تقدم سيارة إم جي بمجموعة من وسائل السلامة والأمان في مقدمتها وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي والجانبي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإليكتروني ESP، نظام التحكم في الجر TCS، المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام الفرامل المساعدة BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS.

تجهيزات وكماليات MG6

تقدم إم جي 6، بشاشة ترفيه قياس 8 بوصة تعمل بالمس، مقاعد من الجلد مع خاصية الضبط الكهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، تكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج لمقاعد الخلفية، التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر

ارتفاع أسعار زيوت توتال للسيارات بالسوق المصري.. قائمة رسمية

ارتفاع أسعار 11 سيارة في مصر خلال 48 ساعة.. الزيادة وصلت 140 ألف جنيه





