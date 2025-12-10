بعد تراجع الأسعار 25%.. مسؤول يتوقع استمرار الهبوط في سوق السيارات

توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استمرار موجة التخفيضات السعرية التي يشهدها السوق المحلي منذ بداية عام 2025.

وقال أبو المجد، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن حالة التنافس القوية بين الشركات ووكلاء العلامات التجارية تنذر بمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بعض الطرازات التي تجاوزت أسعارها خلال موجة التضخم الأخيرة حاجز المليون جنيه، تباع حاليًا بنحو 750 ألف جنيه، مؤكدًا أن السيارات التي تزيد عن 1.5 مليون جنيه مرشحة لانخفاض جديد يقدر بنحو 5%.

وأوضح رئيس الرابطة أن الجهود الحكومية في ملف توطين صناعة السيارات انعكست بشكل واضح على السوق، وساهمت في تهدئة الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة قبل أشهر قليلة.

ولفت إلى أن مصنع النصر للسيارات، الذي يعد أول كيان لصناعة السيارات في الشرق الأوسط قبل أكثر من 65 عامًا، يستعيد مكانته اليوم ليكون أول مصنع لإنتاج سيارة كهربائية في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وأضاف أن عام 2026 سيشهد طفرة في التصنيع المحلي، مع توقعات بتدشين نحو 40 مصنعًا جديدًا لإنتاج السيارات في مصر، ما يمثل انطلاقة حقيقية لتعزيز مكانة الدولة في توطين هذه الصناعة الاستراتيجية.

يذكر أن قطاع السيارات سجل نموًا في المبيعات تجاوز 77% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

