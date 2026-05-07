أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن قرار شراء سيارة جديدة خلال الفترة الحالية أصبح مرتبطًا بالاحتياج الفعلي للعميل، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق السيارات المصري خلال الأسابيع الماضية.

شراء السيارة فورًا دون تأجيل

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي"، أن من يحتياج لشراء سيارة بشكل ضروري فعليه اتخاذ القرار فورًا دون تأجيل، بينما يفضل لمن لا يواجه ضرورة ملحة أو يرغب في التغيير فقط أن ينتظر بعض الوقت حتى تتضح الرؤية خلال الفترة القادمة.

تباطؤ عمليات الاستيراد

وأوضح أن حالة الترقب الحالية تأتي نتيجة في ظل عدام استقرار سعر الدولار، إلى جانب تباطؤ عمليات الاستيراد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض من السيارات داخل السوق المحلي.

وأضاف أن هناك أيضًا عدة عوامل مرتبطة بعدم وضوح الرؤية خلال الفترة القادمة بالسوق المحلي، ومنها ما يتعلق بمنظومة الـ"ASID Number"، الأمر الذي أسهم في زيادة حالة عدم اليقين لدى التجار والمستهلكين خلال الفترة الأخيرة.

متابعة حركة أسعار السيارات بمصر بشكل مستمر

ولفت إلى أن سوق السيارات في مصر يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدرًا أكبر من الوعي قبل اتخاذ قرار الشراء، سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة، مع أهمية متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر وعدم التسرع في القرار.

وتشهد السوق المحلية خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب في الأسعار وحركة الطلب، في وقت يترقب فيه المستهلكون وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة مع استمرار تأثيرات العوامل الاقتصادية على قطاع السيارات.

