شهدت أسعار GAC إمباو الجديدة التي تنتمي لفئة السيدان المدمجة مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا تجاوز 140 ألف جنيه، ما أطلق شرارة المنافسة بين إمباو وأبرز السيارات الصينية واليابانية مثل هيونداي إلنترا AD، شانجان Eado Plus، جاك J7، رينو ميجان، وتويوتا كورولا.

وأصبحت أسعار الفئة الأولى من إمباو 995.000 جنيه للفئة GS بيز لاين، والفئة GB هاي لاين الثانية 1.099.000 جنيه، والفئة GE R-Style الأعلى تجهيزًا 1.199.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرو منافسي إمباو في مصر:

هيونداي إلنترا AD

تبدأ أسعار إلنترا AD موديل 2026 من 899.000 جنيه جنيه للفئة Baseline الأولى، والفئة Modern الثانية سعرها 990.000 جنيه، والفئة Modern سعرها الرسمي 999.000 جنيه.

تعتمد سيارة هيونداي الجديدة على سواعد محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة 6SP-AT.

شانجان Eado Plus

تبدأ أسعار إيدو بلس من 999.900 جنيه للفئة Elite، والفئة Premium سعرها 1.050.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و150 ألف جنيه.

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

جاك J7

تباع جاك J7 موديل 2025 في مصر 998 ألف جنيه.

تحتوي جاك J7 على محرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي تيربو، وبقوة 150 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان الجديدة في السوق المصري من 1,090,000 جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

تويوتا كورولا

تبدأ أسعار تويوتا كورولا من 1.150.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.250.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.350.000 جنيه، والفئة Smart بسقف زجاجي بـ1.450.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

