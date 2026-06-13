أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط وقواعد قبول وتحويل الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعات، والمعاهد المصرية، عبر تنسيق الجامعات 2026.

ضوابط وقواعد قبول وتحويل الطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم التقدم للالتحاق بالكليات والمعاهد النظرية والعملية، التي تقبل شهاداتهم، سواء الثانوية العامة المصرية، أو ما يعادلها، وكذلك الشهادات الفنية المصرية، وذلك من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني.

وأضافت أن الترشيح يتم وفقًا لمجموع الدرجات وترتيب الرغبات، مع ضرورة اجتياز اختبارات القدرات أو المقابلات الشخصية في الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر

يُستثنى الطلاب ذوو الإعاقة من قواعد التحويل المناظِر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يُسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الأقرب إلى محل إقامتهم، وذلك عن طريق التقديم مباشرة للجامعة بعد إعلان الترشيح من مكتب التنسيق، مع الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للقطاع الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به.

ولفتت إلى ضرورة تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة بالمنطقة التعليمية التي حصل منها على شهادة الثانوية، ثم تقديم بطاقة إثبات الإعاقة موضحًا بها نوعها ودرجتها، والصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، طبقًا للمادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018، والتي يُعتد بالبيانات الواردة بها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت وزارة التعليم العالي التزام الجامعة المطلوب التحويل إليها بمراعاة البيانات المثبتة ببطاقة إثبات الإعاقة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من اللجنة المختصة.

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