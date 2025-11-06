قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي مناسب لشراء السيارات الجديدة، وذلك بفضل التخفيضات الكبيرة المستمرة على غالبية الطرازات المتوفرة بالسوق المحلي.

وأضاف السبع في تصريح لـ"مصراوي"، أن سوق السيارات المصري في عام 2026 سيكون أكثر نشاطًا وهو ما سينعكس بالإيجاب على المستهلكين لوجود خيارات عديدة ومتنوعة من السيارات الجديدة، فضلًا عن السيارات التي يتوقع أن تنضم خلال العام المقبل.

وتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الجديدة في مصر حتى نهاية العام 2025 الجاري بنحو 4% إضافية، ومن ثم مع انطلاق العام 2026 قد يكون هناك ارتفاعًا طفيفًا بأسعار السيارات.

وتابع عضو شعبة السيارات، هناك حالة وحيدة قد تجعل هناك استكمالًا لمسلسل التراجعات بأسعار السيارات الجديدة، وهي أن تتراجع العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتوقع أن يختتم سوق السيارات مبيعاته بنحو 200 ألف سيارة مرخصة، بينما ستزيد هذه الأقام بنهاية العام 2026 بفضل الاستثمارات المحلية بمجال صناعة السيارات فضلًا عن مصانع السيارات المجمعة محليًا التي ستدخل الخدمة العام المقبل.

وأكد أن عام 2026 سيشهد انطلاقه قوية، بفضل ضخ استثمارات جديدة بالقطاع وأبرزها مصنع المنصور الجديد بمدينة السادس من أكتوبر والذي يستهدف 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2032، وباستثمارات 150 مليون دولار.

واختتم عضو شعبة السيارات بأن المنافسة ستكون قوية وكبيرة بين وكلاء العلامات التجارية بمصر مع انطلاق العام 2026، نتيجة دخول عدد كبير من العلامات والطرازات الجديدة التي انطلقت لأول مرة خلال العام 2025، معلقًا " لن يكمل المنافسة العام القادم إلا الوكيل القوي".

