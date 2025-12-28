إعلان

مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر بختام جلسة اليوم الأحد

كتب : مصراوي

03:38 م 28/12/2025

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.85% عند مستوى 41604 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 114 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 46 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 67 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.62% عند مستوى 41253 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

مؤشرات البورصة البورصة أسهم البورصة

