"سيارتك مقاعدها جلدية".. 5 خطوات لحمايتها واستعادة حالتها الزيرو

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو بيلد" أنه مع مرور الوقت تظهر آثار الاستخدام على مقاعد السيارة الجلدية، لا سيما ذات الألوان الفاتحة، بشكل واضح.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن استعادة بريق مقاعد السيارة الجلدية باتباع الخطوات التالية:

1- التنظيف بالرغوة:

تبدأ المعالجة باستخدام منظف رغوي خاص بالجلد، مع مراعاة وضعه على فرشاة أو قطعة قماش، وليس على الجلد مباشرة.

ويعد التنظيف أكثر من مجرد خطوة تمهيدية، فهو ضروري للحفاظ على الجلد لأطول فترة ممكنة؛ إذ يصبح الجلد قلويا مع مرور الوقت، مما يُسرّع من تلفه وشيخوخته.

2- إزالة الشحوم:

يعمل مُزيل الشحوم على إزالة أية بقايا من منتجات العناية القديمة.

ويجب تنظيف جميع المناطق، التي ستخضع لاحقا للمعالجة باستخدام "مُنعش الجلد" (Leather Fresh) تنظيفا دقيقا لإزالة الشحوم، وذلك لضمان ثبات مُنعش اللون على الجلد لفترة طويلة.

3- الصنفرة:

تعمل الصنفرة على تنعيم جميع الأسطح الخشنة. ولحماية الجلد قدر الإمكان خلال هذه العملية، ينبغي استعمال وسادة صنفرة مبطنة.

وبعد الصنفرة، يجب إزالة البقايا بقطعة قماش مبللة أو بإعادة وضع مُزيل الشحوم.

4- المعالجة باستخدام "مُنعش الجلد":

ينبغي تطبيق منتج يطابق تماما لون جلد مقاعد السيارة.

5- الترطيب:

يعمل مُرطّب الجلد الصناعي على ترطيب الجلد ويمنح المقاعد لمعة خفيفة وناعمة.