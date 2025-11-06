في 24 ساعة.. تراجع أسعار 6 سيارات جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

بعد تراجعها أكثر من نصف مليون جنيه.. من ينافس هيونداي أيونيك 5 في مصر؟

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية بمصر خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تخفيض 6 طرازات جديدة بالسوق المحلي،وذلك بقيم تراوحت بين 26 وحتى 600 ألف جنيه.

وتنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها ما بين طرازات كروس أوفر وSUV عائلية رياضية متعددة الاستخدامات، كما تنوعت بين كهربائية وبنزين وهايبرد، وتبدأ الأسعار في قائمة السيارات المخفضة من 955 ألف جنيه.

في التقرير الآتي نستعرض السيارات التي تراجعت أسعارها:

فيات 500X

طرحت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة 500X الجديدة بتخفيض 185 ألف جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن للموديل السابق.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

هافال جوليون

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، تخفيض بأسعار Jolion فيس ليفت موديل 2025 بقيمة 26 ألف جنيه في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion FL موديل 2026 في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و40 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر مليون و110 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و190 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و240 ألف جنيه.

هيونداي أيونيك 6

كشفت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن أحدث أسعار هيونداي أيونيك 6 الكهربائية موديل 2025 في السوق المصري خلال شهر توفمبر الجاري.

وتراجعت أسعار Ioniq 6 التي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية بقيمة 600 ألف جنيه؛ والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 2,100,000 جنيه بدلًا من 2,700,000 جنيه.

الفئة الثانية: 2,350,000 جنيه بدلًا من 2,950,000 جنيه.

الفئة الثالثة: 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

هافال جوليون برو

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن تراجع أسعار السيارة هافال جوليون برو بالسوق المصري بقيمة 140 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion Pro بعد تراجعها بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و199 ألف جنيه، بدلاً من مليون و340 ألف سابقًا.

هيونداي Santa fe

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة "سانتا في" Santa Fe الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بقيمة 250 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

وفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، أصبحت أسعار هيونداي سانتا في تتوفر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 2 مليون و900 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و150 ألف جنيه للفئة الأولي إكسكيوتيف، أما الفئة الثانية كاليجرافي 3 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و650 ألف جنيه.

هيونداي أيونيك 5

خفضت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، أسعار IONIQ 5N الكهربائية الجديدة بقيمة 600 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية تتوفر هيونداي IONIQ 5N الجديدة بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها حاليًا من 2,150,000 جنيه بدلًا من 2,750,000 جنيه، أما الفئة الثانية سعرها 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

