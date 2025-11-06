أرخص سيارة جديدة تقدمها نيسان في مصر.. أسعار ومواصفات

بعد تراجعها أكثر من نصف مليون جنيه.. من ينافس هيونداي أيونيك 5 في مصر؟

في 24 ساعة.. تراجع أسعار 6 سيارات جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، سيارتها نيسان صني 2026 السيدان العائلية المجمعة محليًا والتي تمثل أرخص طرازاتها في مصر بـ 4 فئات تبدأ من 645 ألف جنيه خلال نوفمبر الجاري.

تقدم نيسان صني2026 الجديدة في مصر بـ 4 فئات تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، وأول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 695.000 جنيه، وثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 745.000 جنيه، وثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 795.000 جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

اقرأ أيضًا:

بعد تخفيض شيفرولية أوبترا.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" 2026 بمصر

بسبب خلل قاتل| تويوتا تستدعي أكثر من مليون سيارة موديلات حتى 2026

انخفاض أسعار هافال جوليون موديل 2025 في مصر.. التفاصيل