أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة 500X الجديدة بتخفيض 185 ألف جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن للموديل السابق.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

ومع طرح موديل 2026 قام عدد كبير من مالكي فيات 500X بإعادة تسعير طرازاتهم المطروحة للبيع في الأسواق الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة، حيث سجلت اليوم بمتوسط سعري 800 ألف جنيه، وذلك بعد أن كانت تباع خلال الاشهر الماضية بمتوسط مليون و100 ألف جنيه.

يمكن التعرف على مواصفات السيارة من خلال الآتي:

فيات 500X مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي مع تربو بقوة 140 حصان وعزم 230 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بجاب ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

فيات 500X تأتي بطول 4.24 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.57 متر مع عرض 1.78 متر وارتفاع يبلغ 1.62 متر.

500X تأتي بأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع منع الانزلاق ASR ومراقبة ضغط الإطارات ودعم التوازن عند صعود المرتفعات فضلاً عن المحافظة على الحارة المرورية و6 وسائد هوائية.

تأتي الفئة الأولى من السيارة بحساسات للإضاءة ومثبت سرعة، شاشة وسطية قياسها 5 بوصة تدعم نظام صوتي من 6 سماعات.

سوق المستعمل يوفر الفئة الثانية مع شاشة قياسها 6.5 بوصة تتصل بنظام صوتي Beats Audio ومقاعد جلدية ذات تحكم كهربائي وحساسات للمطر بجانب مصابيح أمامية زينون وفتحة سقف بانورامية.

