كتب - محمد جمال:

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هيونداي" Hyundai التجارية في مصر، السيارة i30 موديل 2026 بنمطيها هاتشباك وفاستباك بتخفيض تصل قيمته 99 ألف خلال شهر ديسمبر الجاري.

تبدأ أسعار الفئة Blaze هاتشباك من i30 إلى 1.050.000 جنيه، والفئة Redline سعرها 1.250.000 جنيه .

وأسعار الفئة Blaze من هيونداي i30 فاستباك 1.100.000 جنيه، والفئة Redline سعرها 1.300.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفاتها:

تعتمد هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

يبلغ طول النسخة هاتشباك من هيونداي i30 الكلي 4.340 ملم والعرض 1.795 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، والخلوص الأرضي 140 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.650 ملم.

وعن النسخة FB من هيونداي i30 فيبلغ طولها الكلي 4.455 ملم، وعرضها 1.795 ملم وارتفاعها 1.425 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.650 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 135 ملم.

وتقف هيونداي i30 الجديدة على إطارات رياضية بقياسات 16 بوصة أو 17 بوصة بحسب النسخة.

تقدم سيارة هيونداي الجديدة بمجموعة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية أمامية وجانبية ووسائد لركبة السائق بالفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.

