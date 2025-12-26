بعد تعديل قانون المرور.. سيارات تراقب سرعتك وتنبهك قبل المخالفة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على تعديل المادة 70 مكرر من قانون المرور، التي كانت تنص على معاقبة المخالف للسرعات على الطرق بغرامة 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه كحد أقصى.

وبعد التعديل أصبحت المادة (70 مكررًا فقرة ثانية) أصبحت عقوبة قائد المركبة الذي يتجاوز السرعة المقررة أو المخالف لمسار السير على الطرق لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وينص قانون المرور الحالي في المادة 71 مكرر، بأن يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسرعات المقررة وبحارة السير.

ويعد الالتزام بالسرعات المقررة أمر فى غاية الأهمية أثناء السير على الطرق والمحاور الرئيسية لضمان سلامة الجميع، فضلا عن تجنب تحمل المزيد من النفقات المالية الباهظة بسبب تجاوز السرعة ومغادرة الحارة المرورية خاصة مع انتشار الرادارت بكافة أنحاء مصر الفترة الأخيرة.

وقبل تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات لبعض المخالفات المرورية، بات الكثير من الباحثين على شراء السيارات بمصر عن أبرز الطرازات التي يمكنها تجنب المخالفات المرورية نتيجة تزويدها بتكنولوجيا متطورة تمكنك من التعرف على سرعات الطريق والتنبيه حال مغادرة الحارة المرورية

ستروين C3

زودت ستروين أيقونتها C3 بنظام التعرف على سرعات الطريق وتنبيه السائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية.

تقدم ستروين C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

أوبل كورسا

توفر أوبل بسيارتها كورسا ميزة التعرف على الإشارات المرورية والتحذير من مغادرة الحارة المرورية.

تعتمد كورسا على محرك تربو 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات لتنطلق العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثوان حتى سرعة قصوى 207 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

ستروين C5

زودت ستروين أغلى سيارتها C5 إيركروس بخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية فضلا عن نظام مراقبة النقطة العمياء.

حملت السيارة محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

هافال H6

أتت هافال H6 في فئتها الثانية بخاصية التعرف على الإشارات المرورية بجانب أنظمة قياسية تتضمن ABS وEBD مع دعم الفرملة BA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات HHC وعند نزول المنحدرات hdc والتحكم في الجر ودعم الفرامل داخل المنعطفات بالإضافة لمراقبة ضغط الإطارات وتحذير السائق عند الإرهاق وحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

وتأتي الفئة الثانية حساسات ركن أمامية وكاميرات محيطية 360 درجة ودعم للقيادة في الزحام المروري والتحذير من الاصطدام الأمامي مع فرملة تلقائية عند الطوارئ والتحذير من مغادرات الحارة المرورية والحفاظ عليها وتحديد الإشارات المرورية.

فضلاً عن نظام للركن الذاتي وأخر لدعم النقطة العمياء والمساعدة لمنع الاصطدام أثناء تغيير الحارات المرورية والتنبيه من حركة المرور الخلفية مع التوقف تلقائيا عند الطوارئ.

تعتمد هافال H6 على محرك 4 سلندر تربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم 230 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة يتربط بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات Dry Clutches بدون نظام تزييت للتبريد.

بيجو 5008

حصلت الفئة الأعلى تجهيزاً من بيجو 5008 على باقة لدعم السائق تتضمن تحديد العلامات المرورية ودعم النقطة العمياء ونظام الحفاظ على الحارة المرورية بجانب التحكم الذاتي في ارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية.

تعتمد 5008 بمحرك تربو سعة 1600 سي سي موزعة على 4 سلندر بقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات ما يطلقها من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان.

