أعلنت شركة ستيلانتس مصر عن طرح برنامج MOPAR FlexCare لأول مرة في السوق المصري، ليشمل جميع طرازات العلامات التابعة لها، سواء الجديدة أو المستعملة، من خلال شبكة المعارض ومراكز الخدمة التابعة للوكلاء المعتمدين.

يوفر البرنامج خيارات مختلفة لمدد التغطية الإضافية وفق احتياجات المستخدم، مع إمكانية تمديد فترة الضمان الأساسي حتى 8 سنوات أو 400.000 كيلومتر. كما يشمل تغطية تتضمن أكثر من 5000 مكون من الأجزاء الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

يشمل برنامج ستيلانتس:

-إمكانية نقل التغطية إلى المالك الجديد عند بيع السيارة مقابل رسوم رمزية.

-إمكانية إعادة شراء البرنامج حسب الحاجة على مدار فترة الاستخدام.

-توفره لدى الوكلاء المعتمدين بأسعار محددة.

يتم تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاح ضمن البرنامج في مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لستيلانتس مصر، وبواسطة فنيين متخصصين، مع استخدام قطع غيار أصلية لكل علامة تجارية.

جدير بالذكر أن علامات ستيلانتس تشمل، ألفا روميو، جيب، أوبل، بيجو، DS، فيات، سيتروين.

