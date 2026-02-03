الخميس| افتتاح "أوتومورو 2026" بحضور "الوزير".. وإطلاق سيارات جديدة

أعلنت إدارة معرض مصر الدولي للسيارات عن تأكيد الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الزيارة الرسمية لمعرض "أوتومورو 2026" وتفقد أجنحته الخميس 5 فبراير.

ومن المزمع إقامة مؤتمر صحفي للفريق كامل الوزير عقب انتهاء مراسم الافتتاح والجولة الرسمية للمعرض.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المعرض إطلاق عدد من السيارات الجديدة لكل من توكيلات:

"بايك-شيري-ديبال-ساوإيست"

وتضم القائمة النهائية للشركات العارضة التالي كل من شركة «شل- الراعي البلاتيني» ، وشركة «درايف فاينانس – Drive Finance» راعي بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبنك القاهرة.

كما يشارك في المعرض 26 شركة وعلامة تجارية هي كالآتي:

-آرك فوكس ARCFOX شركة ألكان أوتو للتجارة والصناعة

-بايك BAIC شركة ألكان أوتو للتجارة و الصناعة

-شانجان CHANGAN الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-شيري CHERY الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-ستروين CITROËN مجموعة قصراوي

-ديبال DEEPAL الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

ـ دونج فينج DONGFENG شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-إكسيد EXEED شركة الجيزة الوطنية للسيارات

-فورثينج FORTHING شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات

-فيات FIAT شركة داينامكس للتوزيع

-جي أيه سي GAC شركة جميل موتورز

-چيلي GEELY مجموعة أبو غالى أوتوموتيف

-هاڤال HAVAL شركة هرم للنقل والتجارة - غبور مصر

-هيونداي HYUNDAI الشركة الدولية للتجارة و التسويق و التوكيلات التجارية - إيتامكو

-چاك JAC مجموعة قصراوي

-چيتور JETOUR مجموعة قصراوي

-كي جي إم KGM شركة عربيات إيجيبت

-كايي KAIYI شركة أي أف جي للسيارات

-لي أوتو LI AUTO جي بي أوتو

-إم هيرو MHERO شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-نيسان NISSAN شركة نيسان مصر

-رييل ديل Real Deal شركة رييل ديل للمحتوى الإليكتروني

-سوإيست SOUEAST شركة مان إيست

-سوزوكي SUZUKI شركة مودرن موتورز «مجموعة سعودي للسيارات»

-ڤويا VOYAH شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-زيكر ZEEKR الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM

وتزامنًا مع بدء العد التنازلي لانطلاق «أوتومورو 2026» تجري العديد من الشركات العارضة تحركات واسعة واستعدادات داخلية كبيرة لاستقبال جمهور المعرض بأفضل العروض والتخفيضات وكل ما هو جديد؛ علاوة على الاهتمام والترقب الإعلامي لتغطية فعاليات هذا الحدث.

كان أحمد غزي مدير عام " ART LINE ACG-ITF" - المؤسس والمنظم لـ"أوتومورو 2026" أكد أن المعرض يعد فرصة كبيرة للراغبين في شراء السيارات؛ فهناك العديد من التخفيضات والعروض الخاصة والسيارات التي تقدم لأول مرة بالمعرض بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية المتاحة للجمهور.

ولفت غزي إلى أن "أوتومورو 2026" يعد بمثابة عودة حقيقية لمعارض السيارات في مصر والتي تعد لاعبًا مؤثرًا في تنشيط السوق المحلي.

وفي السياق كشف أحمد علام، مدير عام "ART LINE ACG-ITF"- المؤسس والمنظم لـ "أوتومورو 2026" أن معرض مصر الدولي للسيارات في دورته الأولى يشهد اهتمام ودعم حكومي ممثلًا في وزارة الصناعة المصرية ومشاركة كبيرة للعديد من شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

وأضاف علام أن إدارة معرض "أوتومورو 2026" تهدف إلى تنشيط مبيعات السوق وإحداث حالة من الرواج بإقامة حدث كبير يجمع ما بين الجمهور من الراغبين في شراء السيارات وما بين شركات السيارات الوكلاء الرسميين.

من جانبه أكد حسني فؤاد مدير عام معرض "أوتومورو 2026" أن هناك أكثر من شركة تخطط للعديد من المفاجآت لجمهور المعرض بهدايا وعروض حصرية؛ بالإضافة إلى طرح سيارات تظهر لأول مرة داخل أجنحة المعرض في دورته الأولى.