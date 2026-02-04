الحكومة الألمانية تعارض مقاطعة كأس العالم بالولايات المتحدة.. ما السبب؟



وكالات

أكدت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا كريستيان شيندرلاين، أن برلين تعارض مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام.

قالت شيندرلاين: "المقاطعة أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، ولقد اتفقنا على هذا الأمر داخل الحكومة، وعندما يتعلق الأمر بالمقاطعة، نقول: نحن لا ندعمها علاقتنا مع الولايات المتحدة تبنى على أسس السياسة الخارجية، وهذا مستوى مختلف".

تابعت: "لا يجب استغلال الرياضة لهذا الغرض، ويجب أولا وقبل كل شيء التركيز على المنافسة نفسها".

أوضحت شيندرلاين، أن بطولة كأس العالم القادمة لن تقام في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا في كندا والمكسيك.

وأضافت أن الحكومة على دراية بالنقاش الدائر حول المقاطعة، خاصة بسبب نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جرينلاند والعملية العسكرية في فنزويلا مطلع يناير.

كان أوكي جوتليش، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيس نادي سانت باولي، قد صرح مؤخرًا بضرورة إجراء نقاش حول المقاطعة على الأقل.

لكن شيندرلاين أكدت: "القرار بيد الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأننا نحترم استقلالية الرياضة".

وقالت: "في النهاية، يجب على الرياضة أن تقرر كيفية التعامل مع مثل هذا الوضع، وليس السياسة"، وفقا لسكاي نيوز.