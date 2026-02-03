بويك تطلق سيارتها Electra E7 PHEV الهجينة في الأسواق.. صور

طرح كوبرا فورمينتور Facelift رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة بويك الأمريكية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Electra E7 PHEV الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Electra E7 PHEV الكروس أوفر متوسطة الحجم تعتمد على نظام الدفع الجديد True Dragon Pro، وهو نظام هجين Plug-in بمدى قيادة إجمالي يتجاوز 1600 كلم، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للشحن أو التزود بالوقود.

وحصلت السيارة على نظام تعليق مطوّر حديثا يركز على الراحة وسلاسة القيادة في مختلف ظروف الاستخدام، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة والريفية.

وعلى صعيد أنظمة السلامة ومساعدة السائق، زودت بويك سيارتها Electra E7 PHEV الجديدة بنظام قيادة شبه آلي، والذي يشمل مستشعر LiDARوحزمة متكاملة من تقنيات الدعم الذكي، ما يعزز مستويات الأمان ويجعل القيادة أكثر راحة وسهولة.

كما تركز المقصورة الداخلية على جودة الهواء والصحة العامة وراحة الركاب، مع توفير بيئة داخلية مصممة لتعزيز الإحساس بالهدوء والرفاهية أثناء القيادة.