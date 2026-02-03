إعلان

بويك تطلق سيارتها Electra E7 PHEV الهجينة في الأسواق.. صور

كتب : مصراوي

04:04 م 03/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بويك Electra E7 الهجينة
  • عرض 5 صورة
    بويك Electra E7 الهجينة
  • عرض 5 صورة
    بويك Electra E7 الهجينة
  • عرض 5 صورة
    بويك Electra E7 الهجينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة بويك الأمريكية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Electra E7 PHEV الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Electra E7 PHEV الكروس أوفر متوسطة الحجم تعتمد على نظام الدفع الجديد True Dragon Pro، وهو نظام هجين Plug-in بمدى قيادة إجمالي يتجاوز 1600 كلم، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للشحن أو التزود بالوقود.

وحصلت السيارة على نظام تعليق مطوّر حديثا يركز على الراحة وسلاسة القيادة في مختلف ظروف الاستخدام، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة والريفية.

وعلى صعيد أنظمة السلامة ومساعدة السائق، زودت بويك سيارتها Electra E7 PHEV الجديدة بنظام قيادة شبه آلي، والذي يشمل مستشعر LiDARوحزمة متكاملة من تقنيات الدعم الذكي، ما يعزز مستويات الأمان ويجعل القيادة أكثر راحة وسهولة.

كما تركز المقصورة الداخلية على جودة الهواء والصحة العامة وراحة الركاب، مع توفير بيئة داخلية مصممة لتعزيز الإحساس بالهدوء والرفاهية أثناء القيادة.

أسعار السيارات سيارات بويك سوق السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
إحالة المتهم بقتل أطفال المنوفية الثلاثة إلى المفتي
أخبار المحافظات

إحالة المتهم بقتل أطفال المنوفية الثلاثة إلى المفتي

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
زووم

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب
زووم

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد