إعلان

بينهم 7 أطفال.. مقتل 14 مهاجرا في اصطدام بين قاربهم وزورق لخفر سواحل اليونان

كتب : مصراوي

03:41 ص 04/02/2026

اصطدام قاربين - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قتل 14 مهاجرا إثر اصطدام بين زورق لخفر السواحل اليونانيين وقارب كان يقلّهم قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه، وفق ما أفادت مسؤولة في شرطة الموانئ اليونانية.

ولم تكشف السلطات اليونانية على الفور أي تفاصيل على صلة بملابسات الاصطدام الذي وقع قرب هذه الجزيرة القريبة من السواحل التركية.

وأفاد مسؤول في جهاز خفر السواحل اليوناني، أن الاصطدام وقع بين زورق دورية تابع لشرطة الميناء وقارب صغير سريع.

وأفادت تقارير بإنقاذ 24 مهاجرا ونقل 2 من أفراد خفر السواحل إلى المستشفى.

وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن المصابين بينهم 7 أطفال وامرأة حامل.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "اي آر تي"، إن زورق الدورية أطلق إشارة تحذيرية بعد رصده قارب المهاجرين الذي حاول الفرار.

وأضافت أن مروحية تابعة لسلاح الجو اليوناني تشارك في عملية البحث عن ناجين.

ويسعى عدد كبير من المهاجرين لعبور البحر المتوسط سنويا بهدف الوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر، إن أكثر من 1,700 شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا في عام 2025 على طرق الهجرة إلى أوروبا في المتوسط والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب إفريقيا.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أو فقدان نحو 33 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام قاربين اليونان خفر سواحل اليونان سواحل اليونان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل
زووم

"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة جيفري إبستين
شئون عربية و دولية

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة جيفري إبستين
في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
رياضة محلية

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد