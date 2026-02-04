

وكالات

قتل 14 مهاجرا إثر اصطدام بين زورق لخفر السواحل اليونانيين وقارب كان يقلّهم قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه، وفق ما أفادت مسؤولة في شرطة الموانئ اليونانية.

ولم تكشف السلطات اليونانية على الفور أي تفاصيل على صلة بملابسات الاصطدام الذي وقع قرب هذه الجزيرة القريبة من السواحل التركية.

وأفاد مسؤول في جهاز خفر السواحل اليوناني، أن الاصطدام وقع بين زورق دورية تابع لشرطة الميناء وقارب صغير سريع.

وأفادت تقارير بإنقاذ 24 مهاجرا ونقل 2 من أفراد خفر السواحل إلى المستشفى.

وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن المصابين بينهم 7 أطفال وامرأة حامل.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "اي آر تي"، إن زورق الدورية أطلق إشارة تحذيرية بعد رصده قارب المهاجرين الذي حاول الفرار.

وأضافت أن مروحية تابعة لسلاح الجو اليوناني تشارك في عملية البحث عن ناجين.

ويسعى عدد كبير من المهاجرين لعبور البحر المتوسط سنويا بهدف الوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر، إن أكثر من 1,700 شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا في عام 2025 على طرق الهجرة إلى أوروبا في المتوسط والمحيط الأطلسي قبالة سواحل غرب إفريقيا.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة مصرع أو فقدان نحو 33 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014، وفقا للغد.