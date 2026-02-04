الولايات المتحدة ترسل قوة عسكرية إلى نيجيريا.. ما القصة؟



قال الجنرال داجوين أندرسون قائد القيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أرسلت قوة عسكرية صغيرة إلى نيجيريا.

ويعد هذا أول تأكيد رسمي على وجود عسكري أمريكي في البلاد، بعد اتفاق البلدين على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق الأمريكي يقدم قدرات فريدة من نوعها، دون الكشف عن عدد الأفراد أو حجم المهمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الضربات المشتركة منذ ديسمبر 2025 بين القوات النيجيرية والأمريكية، والتي استهدفت جماعات متطرفة على الأراضي النيجيرية، وأسفرت عن إحباط مخططات تفجيرية في أربع ولايات هي: سوكوتو، وزامفارا، ونيجير، وكاتسين.

وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية، عبر المتحدث الرسمي كيمييبي إبيينفا، أن التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية ووسائل دعم أخرى.

ويستهدف التعاون بشكل خاص جماعتي "بوكو حرام" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، التي تعد فرعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" المحظور في روسيا.

ومنذ عام 2009، بدأت جماعة "بوكو حرام" نشاطها في نيجيريا وانتشرت لاحقا إلى النيجر وتشاد والكاميرون، قبل أن تحقق القوات النيجيرية انتصارات كبيرة عليها في 2015، رغم أن نيجيريا احتلت في 2024 المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد الهجمات عليها، وفقا لروسيا اليوم.