إعلان

ترامب: روسيا أوفت بوعدها بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة أسبوع

كتب : مصراوي

03:25 ص 04/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا أوفت بوعدها بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة أسبوع.


أضاف ترامب مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "كان ذلك التوقف عن القصف من الأحد إلى الأحد"، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أوفى بوعده.

كان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد سابقا، أن ترامب طلب من بوتين الامتناع عن قصف كييف حتى الأول من فبراير "لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات".

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أنه يقدر جدا موافقة موسكو على تعليق الضربات على المدن الأوكرانية.

ولفت ترامب إلى أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات أوكرانيا معربا عن ثقته بأن النزاع سينتهي قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب قصف كييف أوكرانيا روسيا بوتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل
زووم

"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل
في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
رياضة محلية

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد