ترامب: روسيا أوفت بوعدها بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة أسبوع



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا أوفت بوعدها بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة أسبوع.



أضاف ترامب مجيبا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "كان ذلك التوقف عن القصف من الأحد إلى الأحد"، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أوفى بوعده.

كان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد سابقا، أن ترامب طلب من بوتين الامتناع عن قصف كييف حتى الأول من فبراير "لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات".

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أنه يقدر جدا موافقة موسكو على تعليق الضربات على المدن الأوكرانية.

ولفت ترامب إلى أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات أوكرانيا معربا عن ثقته بأن النزاع سينتهي قريبا، وفقا لروسيا اليوم.