6 شهداء في قصف إسرائيلي للقطاع ودفعة جديدة من العائدين تصل غزة



وكالات

استشهد 6 فلسطينيين، بالإضافة لعدد من الإصابات في صفوف المواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين ومنازل المواطنين في عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة.

واستشهد 3 شباب وطفلة جراء القصف المدفعي الذي استهدف خيام النازحين في شارع يافا بحي التفاح، إذ أن الطفلة الشهيدة تبلغ من العمر 4 شهور جراء قصف مدفعي شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع وبالتحديد في منطقة قيزان رشوان كان هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف خيام النازحين في تلك المنطقة المقتظة بالنازحين مما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة عدد آخر وهناك عدد من هذه الإصابات التي وصفت بالخطرة وقد تم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وهناك تحليق في كافة مناطق قطاع غزة مكثف وعلى الارتفاعات المنخفضة للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقوم باختراق حاجز الصوت بين فينة وأخرى مما يؤدي إلى إحداث أصوات كأصوات الانفجارات، إذ أن هذا الأمر يقلق السكان والمواطنين والنازحين المنتشرين في كافة المحافظات بقطاع غزة.

وكان قبل هذا القصف الإسرائيلي استهداف أيضا لمجموعة من المواطنين في منطقة الشواه، والتي تعد من المناطق الشرقية لمدينة غزة ما أدى إلى استهداف سيدة واستشهادها على الفور، وهي بالمناسبة زوجة لأحد الأطباء بمجمع الشفاء الطبي الذي تفاجأ بزوجته وقد استشهدت بفعل هذا الإطلاق على مجموعة من المواطنين في تلك المنطقة.

وهذه المنطقة التي وقع فيها القصف من المناطق البعيدة عما يعرف بالخط الأصفر ولكن الطلقات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باتت تصل للمواطنين في أماكن كثيرة وفي أغلب مناطق قطاع غزة نظرا لصغر مساحة القطاع والتي قلصها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير بفعل توسيع الاحتلال ما يعرف بمساحة الخط الأصفر.

ولا يزال الاحتلال حتى هذه اللحظة يسيطر على أكثر من 58% من مساحة ومجمل مساحة قطاع غزة بينما يحصر عدد السكان الفلسطينيين في مناطق صغيرة من حيث المساحة.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي بدء وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة وتحديدا بخان يونس، إذ ظهر تجمع عدد من المواطنين حول سيارة أسعاف التي تنقل المرضى الذين دخلوا إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعد ان تلقوا العلاج .

وعقب وصول هذه الدفعة التي تقدر بـ40 شخصا لقطاع غزة التف المواطنون حول سيارة الإسعاف للتحقق من ذويهم واستقبالهم، وفقا للغد.