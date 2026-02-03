طرح لادا Aura الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق.. صور وتفاصيل

موسكو - (د ب أ):

أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية المتخصصة في صناعة السيارات، عن إطلاق أيقونتها Lad Aura الجديدة، والتي حصلت على حزمة تحديثات تقنية شاملة تعزز من مستوى التجهيزات والأنظمة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة الروسية أن سيارتها Lada Aura الجديدة حصلت على تحديث كامل للبنية الإلكترونية، يتضمن نظام بطاقة ذكية (Keycard) يتيح فتح السيارة أوتوماتيكيا عند الاقتراب منها دون الحاجة لاستخدام مفتاح تقليدي، إلى جانب إمكانية تشغيل المحرك عن بعد.

وتأتي فئة Premier بتجهيزات قياسية موسعة تشمل إضاءة LED كاملة وأربعة وسائد هوائية ونظام تعزيز الثبات الإلكتروني (ESP) ونظام مراقبة النقطة العمياء وحساسات ركن أمامية وخلفية ونظام تدفئة المقود ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة، إلى جانب مكيف هواء ونظام تثبيت السرعة.

وزودت هذه الفئة بنظام الترفيه والمعلومات الجديد EnjoY مع PlayAuto، والذي يدعم الملاحة بنوعيها المتصل وغير المتصل بالإنترنت والتحكم الصوتي وخدمات البث، بالإضافة إلى خاصية التزود بالوقود دون تلامس.

فئة Status

أما فئة Status الأعلى تجهيزا، فتركز على الرفاهية؛ حيث تعول على مقصورة داخلية مكسوة بالكامل بالجلد الطبيعي، مع تدفئة لوسائد ومسند ظهر المقاعد الخلفية.

وتحصل هذه النسخة على نظام الملتيمديا Enjoy Vision Pro بشاشة لمسية قياس 10 بوصات و8 سماعات ودعم كامل لمنصة Yandex Auto.

