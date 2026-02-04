"النقل" تكشف تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية (إنفوجرافيك)

كتب – أحمد العش:

نشرت وزارة النقل والمواصلات، إنفوجرافًا، أوضحت خلاله تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية، باعتباره أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تستهدف تطوير منظومة المواصلات داخل المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب.



وأظهر الإنفوجراف، أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد بطول إجمالي يبلغ 21.7 كيلومتر، بداية من محطة أبو قير وحتى محطة مصر، وتضم 20 محطة، بواقع 14 محطة علوية و6 محطات سطحية.

وينقسم المسار إلى جزء سطحي بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، وجزء علوي بطول 15.2 كيلومتر وصولًا إلى محطة أبو قير.



وأوضحت "النقل"، أن المشروع يحقق تكاملًا مع شبكات النقل الأخرى، إذ يتيح تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، إضافة إلى الربط مع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة.



وتمتد المرحلة الثانية من المشروع الجاري دراستها حاليًا، بحسب الإنفوجراف، من محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطريق الإسكندرية - مطروح، بطول إجمالي يصل إلى 31 كيلومترًا، وتشمل مسارات علوية وسطحية تضم 22 محطة، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى نزع الملكيات.



وكشفت "الوزارة"، أن المرحلة الثالثة، الجاري التخطيط لها، تهدف إلى مد الخط من الكيلومتر 21 وحتى مطار برج العرب، بما يحقق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، إلى جانب تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة برج العرب.



وأبرز الإنفوجراف، أهداف مشروع مترو الإسكندرية، والتي تشمل: تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية من 2,850 راكبًا في الساعة لكل اتجاه إلى نحو 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه.



ويستهدف المشروع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، والاعتماد على منظومة تشغيل كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، فضلًا عن تحقيق أعلى معدلات الأمان من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر غير الشرعية والتقاطعات مع الحركة المرورية.



ولفتت وزارة النقل، في ختام بيانها، إلى أن مشروع مترو الإسكندرية يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم التحول نحو وسائل نقل جماعي حديثة ومستدامة.



