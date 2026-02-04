القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورا جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت سلمى متابعيها بأجواء مليئة بالفرح والبهجة في عيد ميلادها وهي برفقة أصدقائها وابنتها، وسط أجواء عائلية دافئة.

وعلقت على الصور قائلة: "لم أتوقع هذا أبدا، لكنني شعرت بمحبة كبيرة، شكرا لكم على جعل عيد ميلادي مميزا للغاية، فوجود أصدقاء مثلكم نعمة حقيقية".

وكان مروان عطية قد شارك أمس بشكل أساسي مع النادي الأهلي في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.