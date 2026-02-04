مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

بعد احتفالها بعيد ميلادها.. 25 صورة لأجمل لحظات زوجة مروان عطية

كتب : مصراوي

04:00 ص 04/02/2026
  زوجة مروان عطية (4)
  زوجة مروان عطية (1)
    زوجة مروان عطية (4)
  زوجة مروان عطية (5)
    زوجة مروان عطية (1)
  زوجة مروان عطية (3)
    زوجة مروان عطية (5)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (6) (1)
  زوجة مروان عطية (8)
    مروان عطية وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (8)
  زوجة مروان عطية (4)
    زوجة مروان عطية (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (4)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (3)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (5)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (10)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (8)

القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورا جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت سلمى متابعيها بأجواء مليئة بالفرح والبهجة في عيد ميلادها وهي برفقة أصدقائها وابنتها، وسط أجواء عائلية دافئة.

وعلقت على الصور قائلة: "لم أتوقع هذا أبدا، لكنني شعرت بمحبة كبيرة، شكرا لكم على جعل عيد ميلادي مميزا للغاية، فوجود أصدقاء مثلكم نعمة حقيقية".

وكان مروان عطية قد شارك أمس بشكل أساسي مع النادي الأهلي في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية مروان عطية صور زوجة مروان عطية سلمى صقر

