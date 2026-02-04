مضادات حيوية لفيروس كوكساكي؟.. خطأ قد يفاقم الحالة

يلجأ كثير من الناس إلى المضادات الحيوية فور ارتفاع حرارة الطفل أو ظهور طفح جلدي وبثور على اليدين أو الفم، ظنا أنها الطريقة الأسرع للشفاء، لكن الحقيقة الطبية مختلفة تماما في بعض الحالات، وعلى رأسها عدوى فيروس كوكساكي.

ووفقا لموقع نوفوستي، حذرت الدكتورة غالينا كومبانيتس، الأستاذة المشاركة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الفيروسات المعوية، مؤكدة أن هذه العدوى لا تعالج بالمضادات الحيوية.

هل فيروس كوكساكي خطير؟

توضح الطبيبة أن الإصابة بفيروس معوي، لا تمثل خطرا كبيرا في أغلب الحالات، مشيرة إلى أن عدوى الفيروسات المعوية عادة ما تتحسن تلقائيا، وأحيانا دون الحاجة إلى علاج.

وأضافت أن هناك نوعا شائعا من هذه العدوى يعرف باسم "حمى الثلاثة أيام"، حيث تستمر الحرارة لمدة ثلاثة أيام ثم تختفي تدريجيا، رغم أن شكل الأعراض قد يبدو مقلقا.

لماذا يبدو المرض مخيفا رغم بساطته؟

بحسب كومبانيتس، قد تظهر بثور ليس فقط على الجلد، بل أيضا على:

-بطانة الحلق

-راحة اليدين

-مناطق أخرى من الجسم

ورغم ذلك، غالبا ما يكون الطفل في حالة جيدة نسبيا من حيث النشاط العام، حتى لو بدا المشهد مزعجا للأهل.

وأشارت الطبيبة إلى مثال لحالة طفل عمره 18 شهرا ارتفعت حرارته بشكل أثار القلق، لكنها أوضحت أن مثل هذه الحالات شائعة في العدوى الفيروسية المعوية.

وأكدت الطبيبة أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس كوكساكي، وأن التعامل معه يكون داعما فقط.

لماذا المضادات الحيوية قد تزيد الحالة سوءا؟

تؤكد كومبانيتس أن استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالة غير مفيد إطلاقا، وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع، لأن:

-العدوى الفيروسية لا تستجيب للمضادات الحيوية

-المضادات قد تحدث اضطرابا في الجسم وتزيد الأعراض

-الاستخدام العشوائي يرفع خطر مقاومة المضادات الحيوية مستقبلا

ما هو فيروس كوكساكي؟

فيروسات كوكساكي "Coxsackievirus" هي مجموعة من الفيروسات المعوية الحاوية على الحمض النووي الريبي "RNA"، وتتكاثر بسهولة داخل الجهاز الهضمي.

وقد تسبب أعراضا مختلفة، من بينها:

-التهابات الجهاز التنفسي العلوي

-التهاب الحلق "الهربس الفموي"

-طفح جلدي وبثور بالفم واليدين

-التهاب السحايا العقيم

-آلام العضلات