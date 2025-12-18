نيسان تستعرض تكنولوجيا e-POWER على هامش معرض EVs Electrify مصر 2025

تشارك نيسان في فعاليات معرض ومؤتمر "EVs Electrify Egypt 2025" الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.

تستعرض الشركة في جناحها بالمعرض مستقبل التنقل الكهربائي في مصر، من خلال مجموعة من أحدث موديلاتها التي تعتمد على تكنولوجيا e-POWER التي توفر تجربة قيادة استثنائية من خلال محرك كهربائي بنسبة 100% لا يحتاج لشحن خارجي.

وخلال المعرض، تستعرض الشركة في جناحها طرازي X-Trail وQashqai المزودين بتكنولوجيا e-POWER، مع إتاحة طراز X-Trail لتجارب القيادة.

وشارك محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، في جلسة نقاشية في اليوم الأول للمعرض، تناولت عدة مؤشرات تتضمن دور نيسان مصر في دعم جهود الدولة في الاستدامة والتنقل الصديق للبيئة.

كما سلط الضوء على ريادة الشركة للسوق المصري وتصدرها الحصة السوقية لعامين متتاليين. وتستند هذه الريادة إلى تاريخ طويل من الابتكار، بدءًا من تقديم السيارات الكهربائية عالميًا على نطاق واسع لأول مرة عبر إطلاق "Nissan LEAF" في 2010، وصولاً إلى خطة التحول للقيادة الكهربائية الحالية في مصر التي شملت إطلاق تكنولوجيا e-POWER في سيارتي X-Trail وQashqai، تتبعهما إطلاق الجيل الجديد من تكنولوجيا الـe-POWER ، مع دراسة طرح ثلاثة موديلات كهربائية بالكامل في المستقبل.

كما يتطرق عبد الصمد إلى مكانة نيسان مصر كمركز إقليمي استراتيجي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا عبر مصنعها في مصر الذي تمتلكه بنسبة 100% والذي يُعتبر المركز الرئيسي لتصدير سيارات الركوب للقارة.

تمثل تكنولوجيا e-POWER نظام دفع بمحرك كهربائي 100% يمنح تجربة قيادة شبيهة بالسيارات الكهربائية بالكامل، مع دعم هذه المنظومة بمحرك بنزين فعّال يقوم بشحن بطاريات ليثيوم-أيون خفيفة الوزن. ينقل المحرك الكهربائي القوة مباشرة للعجلات باستخدام الطاقة المخزنة في البطارية، بينما يستخدم محرك البنزين لشحن البطارية أو تغذية المحرك الكهربائي، وهو ما "يلغي الحاجة إلى شاحن EV خارجي".

قال محمد عبدالصمد، إن نيسان تسعد بمشاركتها في معرض EVs Electrify Egypt ، وهي فرصة مثالية لاستعراض أحدث تقنياتنا أمام كافة زائري المعرض.

وأضاف عبد الصمد أن نيسان تؤمن بأن تبني حلول التنقل الكهربائي يبدأ من تقديم تجربة سهلة، عملية، وواقعية للعميل، وهو ما يجسده الجيل الجديد من تكنولوجيا e-POWER الذي يضمن متعة القيادة أو الأداء القوي للسيارة الكهربائية دون القلق من تحديات تشغيل السيارات الكهربائية، من انتشار محطات الشحن ومدى السير وقلق نفاذ الشحن.

وأكد أن الشركة اليابانية تتمتع بمكانة ريادية في قيادة التحول نحو حلول التنقل المستدامة في مصر، وهو ما أثبته تصدرنا لمبيعات السوق المصري لعامين متتاليين، مما يعكس رؤية طويلة الأجل تستهدف تطوير تجربة العملاء وتعزيز مستقبل التنقل المستدام في مصر."

ومن جانبه، قال رامي محارب، مدير عام العلامة التجارية والاتصالات وتجربة العملاء لنيسان افريقيا: "تأتي مشاركة نيسان مصر في هذا المعرض الهام تماشيا مع استراتيجية نيسان لريادة مسيرة التحول نحو التنقل الكهربائي في القارة الأفريقية، والتي ترتكز بشكل أساسي على إطلاق وتوسع تكنولوجيا e-POWER في أسواق مصر وشمال أفريقيا. نحن نعتمد على هذه التكنولوجيا لقيادة هذا التحول في المنطقة، حيث تقدم حلًا ذكيًا يمنح تجربة قيادة بمحرك كهربائي بالكامل دون الحاجة لشحن خارجي."

تواصل نيسان ريادتها من خلال منهج واضح يهدف لجعل القيادة الكهربائية أقرب للواقع اليومي وأكثر قابلية للتبني على نطاق واسع. وعبر تواجدها في القاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC، تنقل نيسان الحوار من "متى سننتقل للطاقة النظيفة؟" إلى "كيف ننتقل الآن؟"، مقدمة حلولاً توازن بين الابتكار وسهولة الاستخدام، وتسرع وتيرة التحول نحو تنقل أكثر استدامة