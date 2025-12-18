نيسان مصر: لا تحكم على السيارة الكهربائية قبل قيادتها على الطريق

القاهرة - (أ ش أ):

تصوير - أحمد مسعد:

أكد المهندس محمد عبد الصمد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات أن الحكم الحقيقي على أي سيارة، خاصة الكهربائية، لا يكون إلا بعد التجربة الفعلية على الطريق، مشددًا على أن تجربة القيادة هي الفيصل في فهم الأداء، واكتشاف المزايا والعيوب، واتخاذ قرار الشراء السليم.

وأضاف عبد الصمد في كلمته على هامش فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية "EVs Electrify Egypt" التي انطلقت الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، أن السيارات الكهربائية تختلف جذريًا عن السيارات التقليدية.

وأوضح أن هذه الاختلاف ليس فقط في كتيب استهلاك الوقود مقابل استهلاك الكهرباء، ولكن في قيمة البطارية وعمرها الافتراضي، لافتًا إلى أن البطارية تعد المكون الأعلى تكلفة، وتحصل على ضمان يصل إلى 8 سنوات بشرط الالتزام بالصيانة الصحيحة، مع وجود فارق جوهري بين سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية بالكامل، سواء من حيث الأداء أو إعادة البيع.

وأردف أن كل فئة من السيارات لها مميزات وعيوب، موضحًا أن السيارات الكهربائية تتميز بسرعة دوران الموتور وكفاءته العالية، بينما يظل استهلاك البنزين في محركات 1500 سي سي هو الأفضل من حيث الاستهلاك الكلي، مع كفاءة أعلى مقارنة بالديزل، رغم اختلاف تكاليف الصيانة واستبدال الموتور بين الأنظمة المختلفة.

وكشف رئيس نيسان عن تحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار خلال 2025، في مؤشر واضح على تصاعد دور مصر كمركز صناعي إقليمي، مؤكدًا أن الشركة تستهدف زيادة التصنيع المحلي بشكل كامل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع توقعات عام 2026 الذي سيشهد إطلاق موديلين جديدين من نيسان بتجميع محلي.

ولفت إلى أن السيارة الجديدة التي تعتزم نيسان إطلاقها العام المقبل سيتم الإعلان عن اسم موديلها بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن الشركة لا تعلن مواعيد إلا بعد التأكد الكامل من جاهزية المنتج، وأن الأرقام تشير إلى زيادة بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.