إعلان

نيسان مصر: لا تحكم على السيارة الكهربائية قبل قيادتها على الطريق

كتب : مصراوي

08:54 م 18/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر
  • عرض 5 صورة
    من فعاليات قمة EVs Electrify Egypt الثانية
  • عرض 5 صورة
    محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر
  • عرض 5 صورة
    من فعاليات قمة EVs Electrify Egypt الثانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - (أ ش أ):

تصوير - أحمد مسعد:

أكد المهندس محمد عبد الصمد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات أن الحكم الحقيقي على أي سيارة، خاصة الكهربائية، لا يكون إلا بعد التجربة الفعلية على الطريق، مشددًا على أن تجربة القيادة هي الفيصل في فهم الأداء، واكتشاف المزايا والعيوب، واتخاذ قرار الشراء السليم.

وأضاف عبد الصمد في كلمته على هامش فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية "EVs Electrify Egypt" التي انطلقت الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام، أن السيارات الكهربائية تختلف جذريًا عن السيارات التقليدية.

وأوضح أن هذه الاختلاف ليس فقط في كتيب استهلاك الوقود مقابل استهلاك الكهرباء، ولكن في قيمة البطارية وعمرها الافتراضي، لافتًا إلى أن البطارية تعد المكون الأعلى تكلفة، وتحصل على ضمان يصل إلى 8 سنوات بشرط الالتزام بالصيانة الصحيحة، مع وجود فارق جوهري بين سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية بالكامل، سواء من حيث الأداء أو إعادة البيع.

وأردف أن كل فئة من السيارات لها مميزات وعيوب، موضحًا أن السيارات الكهربائية تتميز بسرعة دوران الموتور وكفاءته العالية، بينما يظل استهلاك البنزين في محركات 1500 سي سي هو الأفضل من حيث الاستهلاك الكلي، مع كفاءة أعلى مقارنة بالديزل، رغم اختلاف تكاليف الصيانة واستبدال الموتور بين الأنظمة المختلفة.

وكشف رئيس نيسان عن تحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار خلال 2025، في مؤشر واضح على تصاعد دور مصر كمركز صناعي إقليمي، مؤكدًا أن الشركة تستهدف زيادة التصنيع المحلي بشكل كامل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع توقعات عام 2026 الذي سيشهد إطلاق موديلين جديدين من نيسان بتجميع محلي.

ولفت إلى أن السيارة الجديدة التي تعتزم نيسان إطلاقها العام المقبل سيتم الإعلان عن اسم موديلها بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن الشركة لا تعلن مواعيد إلا بعد التأكد الكامل من جاهزية المنتج، وأن الأرقام تشير إلى زيادة بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
صناعة السيارات السيارات الكهربائية نيسان مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟