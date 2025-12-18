أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر في مصر.. بأقل من 590 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، تغيرات جذرية؛ إذ تراجعت أسعار غالبية الطرازات بشكل غير مسبوق، وتجلت هذه التعديلات السعرية بوضوح عند تتبع أسعار السيارات المتوفرة محليًا في الفترة من يناير إلى ديسمبر.

وبحسب محللين، فإن التخفيضات المتتالية بأسعار السيارات في مصر، يرجع إلى عوامل أبرزها وفرة النقد الأجنبي وانخفاض أسعاره مقابل الجنيه المصري، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد السيارة رينو تاليانت السيدان العائلية الصغيرة، واحدة من أبرز السيارات التي تراجعت أسعارها بقوة خلال العام الجاري، حيث فقدت ما بين 100.000 وحتى 125.000 جنيه بين مطلع العام وحتى الشهر الجاري.

رينو تاليانت التي تصنف حاليًا أرخص سيارة ركوب لعلامة أوروبية في مصر، بدأت عام 2025 بأسعار رسمية تبدأ من 799.000 جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا كانت تباع بـ899.000 ألف جنيه.

وفي ديسمبر الجاري أصبحت سيارة رينو موديل 2026 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 675.000 جنيه للفئة الأولى بتراجع يقدر بنحو 125.000 جنيه، فيما سعر الفئة الأعلى تجهيزًا 799.000 جنيه بتراجع 100.000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

كما يتوفر بالسيارة حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

