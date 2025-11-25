إعلان

بيجو تطلق نسخة كهربائية من 408 الفاست باك بسعر يعادل 2.5 مليون جنيه.. صور

كتب : مصراوي

07:19 م 25/11/2025
باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق نسخة كهربائية خالصة من سيارتها 408 الفاست باك، وذلك إلى جانب النسخة الهجينة الكاملة والنسخة الهجينة القابلة للشحن Plug-in.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها E-408 الكهربائية الجديدة، التي تأتي بطول 4.69 متر، تعتمد على سواعد محرك أمامي، والذي يدفعها بقوة 157 كيلووات/210 حصان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كلم/س.

وتتوفر للسيارة E-408 الكهربائية خماسية الأبواب بطارية بسعة تبلغ 58 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 455 كلم، ويمكن شحن البطارية بقدرة تصل إلى 160 كيلووات.

وأعلنت بيجو أن أسعار سيارتها E-408 الكهربائية الجديدة تبدأ من 46 ألف و300 يورو (مليونين و560 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

