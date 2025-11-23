تويوتا إيجيبت موزعًا حصريًا لإطارات أريكسا الأوروبية في مصر

أعلنت علامة "أريكسا تايرز" AREXA Tyres المملوكة لشركة T2 Global لتصنيع الإطارات ومقرها لندن، عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، في سوق السيارات المصري.

واستضاف ملعب كرافن كوتيج، المقر التاريخي لنادي فولهام الانجليزي لكرة القدم، مراسم توقيع الاتفاقية بين (AREXA وتويوات إيجيبت)، لتسجل بذلك الشركة البريطانية حضورها الرسمي الأول بالقارة الأفريقية.

وبحسب بيان، فإن الشراكة تمنح تويوتا إيجيبت حق التوزيع الحصري لكامل مجموعة إطارات AREXA عالية الجودة، وستعتمد المجموعة، الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا، لكزس، ومعدات تويوتا للمناولة منذ عام 1979، على شبكتها التي تضم 79 منفذًا للبيع والخدمة لإطلاق علامة AREXA في السوق المصري.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تزامنًا مع تزايد طلب المستهلكين المصريين على العلامات التجارية العالمية عالية الجودة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة T2 Global (التابعة لمجموعة تاتكو)، والشركة الأم لـ AREXA كورهان كوريل، إن هذه الاتفاقية بمثابة حجر الأساس في استراتيجيتنا العالمية حيث كانت رؤية الشركة هي تقديم منتج عالي الأداء وهوية أوروبية رفيعة بالتعاون مع شركاء عالميين متميزين.

من جانبه، قال أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت: "لقد أثارت AREXA إعجابنا بالتزامها الواضح بالجودة ونهجها الذكي والاستراتيجي تجاه السوق.

وأضاف منصف أن الجمع بين جودة "العلامة الأوروبية" والشراكة البارزة مع نادي فولهام يشكل مزيجًا قويًا نتوقع أن يلقى صدى كبيرًا لدى المستهلك المصري، مشددًا على تطلع الشركة لانطلاقة ناجحة وشراكة طويلة الأمد ومثمرة.

يذكر أن هذه الاتفاقية تجسد أول خطوة رئيسية ضمن خطة AREXA الاستراتيجية لبناء شبكة توزيع مترامية تمتد عبر إفريقيا ودول الشرق الأوسط.